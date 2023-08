Tak przyszła na festiwal. Trudno oderwać wzrok od jej stylizacji

Celebrytka zdecydowała się na monochromatyczny look w czarnym kolorze. Bazą jej stroju były proste spodnie z delikatnie rozszerzonymi nogawkami. Model o fasonie flare to tegoroczny hit wśród pań. Co więcej, śmiało można go nosić zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Świetnie unosi pośladki, a przy tym optycznie wydłuża nogi.