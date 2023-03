Tak przyszła na koncert. Nie wiadomo, gdzie podziać wzrok

Emilia Krakowska – dama z dawnych lat

Kapelusz to element rozpoznawczy jej stylu. Elegancki i idealnie dopasowany do twarzy, stanowi wyraz krawieckiego kunsztu. Tym samym wspomina najpiękniejszą modę dawnych lat, która wymagała długich godzin, wielokrotnych przymiarek i poprawek, aby "leżała jak ulał". Emilia Krakowska przypomina o wyrafinowanym stylu, który we współczesnych czasach gubi się w zawrotnym tempie "fast fashion".