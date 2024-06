Tak rozpoznasz młode ziemniaki. Łatwo się pomylić

Młode ziemniaki z jajkiem i koperkiem to definicja polskiego, letniego obiadu. Na przełomie maja i kwietnia stragany uginają się pod bulwami, które do złudzenia przypominają sezonowy przysmak. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że "ziemniak wczesny" to nie to samo co młody ziemniak. Jak je od siebie odróżnić?

Ziemniaki młode a wczesne — czym się różnią?

Statystyczny Polak zjada ok. 3 kg ziemniaków w przeciągu miesiąca. To jedno z najczęściej kupowanych warzyw. W Polsce uprawia się ponad 100 różnych gatunków, a 40 proc. z nich to odmiany krajowe.

Wraz z nadejściem pierwszych ciepłych dni na straganach pojawiają się bulwy, które określane są mianem "wczesnych" bądź "jadalnych". Należą do nich odmiany takie jak Fresco, Barber, Denar i Arielle. Choć z wyglądu przypominają młode ziemniaki, nie daj się zwieść — większość z nich jest importowana z krajów Morza Śródziemnego. Przed zakupem zwróć uwagę na kraj pochodzenia. Taka informacja powinna znaleźć się na etykiecie z ceną.

Prawdziwe młode ziemniaki pojawiają się na straganach dopiero w czerwcu. To niewielkie bulwy o nieregularnym kształcie i cienkiej, łuszczącej się skórce. Pochodzą z hodowli krajowych i trafiają do sprzedaży zaraz po zebraniu z pola. Wybieraj takie, które są pokryte ziemią, bowiem ta zabezpiecza je przed utratą wody. Po ugotowaniu będą miękkie, mięsiste i soczyste.

Jak wybrać dobre ziemniaki?

Ziemniak to warzywo o wszechstronnym zastosowaniu. Można wykorzystać je do wielu różnych potraw. Bulwy nadają się do gotowania, pieczenia, smażenia, grillowania czy duszenia.

Przed zakupem warto zwrócić uwagę na typ ziemniaka, bowiem każdy z nich ma inną strukturę po przygotowaniu. Typ A sprawdzi się przy zapiekankach, B jest najlepszy do smażenia i grillowania, a C do purée i zup-krem.

Jak wybrać dobre ziemniaki? Przed wrzuceniem ich do koszyka obejrzyj je z każdej strony. Bulwy nie powinny być przerośnięte, uszkodzone czy nadgniłe. Unikaj także tych o zielonej skórce czy widocznych pędach.

