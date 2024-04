Wylęgarnia pluskiew w domu. Tam najczęściej tworzą gniazdo

Pluskwy należą do tych szkodników, których trudno jest się pozbyć z domu. Są bardzo uciążliwe, a na dodatek szybko się rozmnażają. Sprawdź, gdzie najczęściej składają jaja, aby zdusić problem w zarodku.

Pluskwy to małe owady osiągające zaledwie 5 mm długości. Odżywiają się przede wszystkim krwią ludzką, a na poszukiwania pokarmu wyruszają głównie tuż po zmroku. Ich dostrzeżenie nie należy do łatwych zadań, a pozbycie się ich stanowi jeszcze większe wyzwanie.

Mogą zagnieżdżać się w różnych miejscach, takich jak tapicerowane meble, łóżka, pod tapetami, wewnątrz gniazdek elektrycznych, za zasłonami czy w listwach przypodłogowych. Tam samica jest w stanie złożyć od 10 do 12 jaj każdego dnia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak sprawdzić, czy w mieszkaniu grasują pluskwy?

Jednym z symptomów świadczących o obecności pluskiew są czarne punkty na ścianach lub pościeli. Są to odchody pozostawione przez te szkodniki. W trakcie swojego rozwoju pluskwy pozbywają się zewnętrznego pancerza lub skorupy, co również może świadczyć o ich obecności.

Jeśli poszukujesz pluskiew, w tym przypadku warto zdać się na swój nos. Pluskwy wydzielają specyficzny zapach za pomocą substancji produkowanych przez ich gruczoły. Woń może stać się mocniejsza, kiedy owady czują się zagrożone, co służy ostrzeżeniu pozostałej części ich populacji. Dlatego, jeśli w pomieszczeniu czuć zapach przypominający gnijące maliny lub stęchliznę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nieprzyjemny aromat to ślad pluskiew.

Pluskwy łatwo zmiażdżyć więc jeśli wokół szwów materaca lub na pościeli zobaczysz czerwone plamki krwi, może to oznaczać, że owady są w pobliżu. Innym sygnałem świadczącym o obecności owadów są ich jaja. Mają one zazwyczaj około 1 mm szerokości i są w kolorze bladożółtym. Przyjrzyj się dokładnie, czy na meblach, pościeli, ramach obrazów czy ubraniach nie ma białych plam. Mogą to być pozostałości po złożonych jajach.

Swędzenie lub czerwone grudki na ciele

Jeśli tuż po przebudzeniu czujesz, że swędzi cię skóra, może to oznaczać, że dzielisz łóżko z tymi krwiopijcami. Nie wszystkie ślady ugryzień pojawiają się od razu, co może doprowadzić do nadmiernego drapania.

Zdarza się, że czerwone grudki zobaczysz zaraz po obudzeniu się lub po pewnym czasie. Jak rozpoznać, że to właśnie pluskwa zaatakowała ciało? Insekty te zazwyczaj gryzą w jednej linii, co przypomina pokrzywkę.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl