We Francji zamykają przez nie szkoły. Dotrą do Polski?

Od kilkudziesięciu dni znad Sekwany docierają niepokojące wieści. Krwiożercze owady zaatakowały miejsca publicznie. Filmy i zdjęcia z pluskwami w metrze, szpitalach, kinach, pociągach czy szkołach zalały media społecznościowe. Plaga insektów może doprowadzić do zniechęcenia turystów do przebywania w mieście, a to niepokoi władze Paryża, ze względu na zaplanowane na przyszły rok Igrzyska Olimpijskie.