Tak stanęła na scenie w San Remo. Chiara Ferragni w sukience, której jakby nie było

Chiara Ferragni w "nagiej sukience", która miała nieść przesłanie

Owocem współpracy fashionistki i projektantki były cztery sukienki, które nazwano: The Sameless Dress, The Manifesto Dress, The Cage Dress oraz The Hate Dress. Ta pierwsza, tłumacząc na polski, zyskała miano "bezwstydnej sukienki". Chodziło o to, by Chiara Ferragni wyglądała niemal tak, jakby była nago. Koncepcja nawiązywała do obrazu Lucasa Cranacha Starszego, który namalował wizerunek Ewy w raju. Chodziło o to, by zwrócić uwagę na prawo kobiet do decydowania o własnym ciele - bez zawstydzania ich i oceniania.