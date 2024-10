Tak ubrana weszła na scenę. Aż razi w oczy

Polscy fani już przebierają nogami, czekając na koncerty. Wokalistka wystąpi bowiem 27 października w Krakowie, a dzień później we Wrocławiu. Natomiast w listopadzie dzień po dniu pojawi się w Warszawie oraz Gdańsku. Co więcej, ostatnio dała popis w Londynie. Filmiki z koncertu opublikowała na InstaStories. Stąd wiemy, że zaszalała z maksymalnie błyszczącą stylizacją .

Ewa Farna szaleje ze scenicznymi stylizacjami. Często stawia na błyszczące stroje, które wyglądają efektownie w świetle reflektorów. W Londynie zaprezentowała się w srebrnym crop topie bez rękawów oraz spodniach w całości pokrytych czarnymi cekinami . Jej sylwetka mieniła się od stóp do głów. Ale trzeba powiedzieć, że w przypadku przedstawicielek świata muzyki nie ma czegoś takiego, jak "za dużo".

Ewa Farna nie należy do artystek, które na każde jedno wyjście i każdy kolejny koncert muszą mieć zupełnie nową stylizację. Woli wielokrotnie wykorzystywać ubrania zalegające w szafie. Błyszczący top, który miała na koncercie w Londynie, latem nosiła do białej, rozkloszowanej minispódniczki. W końcu taki element garderoby to prawdziwa perełka, więc szkoda, aby ujrzał światło dzienne tylko raz.