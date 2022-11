"Uwielbiam zieleń". Ewa Wachowicz w stylowej kurtce, która zapewni ciepło zimową porą

Nie da się ukryć, że zima zbliża się wielkimi krokami. To taki okres w ciągu roku, kiedy moda schodzi na trochę dalszy plan, a w komponowaniu stylizacji kierujemy się głównie względami praktycznymi, czyli przede wszystkim zapewnieniem sobie ciepła. Zarówno ubrania, jak i obuwie powinny być wysokiej jakości i gwarantować nieprzemakalność oraz odporność na najtrudniejsze warunki pogodowe. Ważne, by materiały były jednocześnie ciepłe i przepuszczające powietrze, co spowoduje, że ciało nie będzie się nadmiernie pocić.