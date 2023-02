Tak walczą z monotonią w sypialni. Kursy seksu są coraz popularniejsze

- A w ogóle, z wstydem to tak naprawdę nie ma co walczyć. To po pierwsze. A po drugie - najlepiej zacząć się z nim oswajać w pojedynkę. Bo skoro ja wstydzę się sama siebie, z czego zdałam sobie sprawę w czasie kursu, to jak mam ujarzmić wstyd w obecności mężczyzny? No i w tym oswajaniu bardzo pomaga wiedza, co lubimy, co nam sprawia przyjemność. A żeby tego się dowiedzieć, warto poprosić o pomoc wibrator. Wspaniała sprawa - podsumowuje.