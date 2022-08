Tak wygląda codzienność w Kosowie. "Nikt nie ucieka przerażony do schronu"

Kosowo: Kraj kontrastów

Izabela Nowek mieszkała w Kosowie przez półtora roku. Teraz żyje w Albanii, ale regularnie wyjeżdża do Kosowa z polskimi turystami. W rozmowie z Wirtualną Polską opisała, co działo się na granicy serbsko-kosowskiej. - To forma protestu. Serbowie postawili barykady ze względu na wprowadzone przez Kosowian przepisy nawiązujące do zasad wzajemności. Do tej pory mieszkańcy Serbii mogli wjeżdżać do Kosowa, okazując ważny paszport. Teraz wymagane są od nich dodatkowe upoważnienia - wyjaśnia.