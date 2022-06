Tak wygląda dom Joanny Jędrzejczyk. Przestrzeń robi wrażenie

We wszystkich pomieszczeniach przewija się biel, szarości i drewno. W sypialni nie brakuje książek na stoliku nocnym. W salonie widzimy ciekawą lampę nad stołem oraz galerię grafik na ścianie tuż przy telewizorze. Wrażenie robi również pokaźnych rozmiarów garderoba oraz relaksujący kącik na poddaszu - idealny do jogi i medytacji. Łazienka Jędrzejczyk zawiera zaś coś, o czym marzą wszyscy wielbiciele długich kąpieli - ogromna wanna zaprasza do wypoczynku w ciepłej wodzie wraz z olejkami i solą.