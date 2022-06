Edyta Górniak pokazała widok ze swojego tarasu. Można pozazdrościć

Edyta Górniak po głośnym rozwodzie z Dariuszem Krupą przeprowadziła się ze swoim synem Alanem do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędzili kilka lat. Na powrót do Polski zdecydowali się tuż po wybuchu pandemii COVID-19. Zamieszkali wtedy w Krakowie. Jednak piosenkarka czuła, że to nie jest dla niej odpowiednie miejsce. Postanowiła osiedlić się z dala od zgiełku dużego miasta. Wtedy na nowe miejsce zamieszkania wybrała Podhale. Edyta Górniak wprowadziła się do willi w sercu polskich gór.