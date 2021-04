Tak wygląda grób Krzysztofa Krawczyka. Widok wzrusza do łez

Śmierć Krzysztofa Krawczyka, który zmarł po długiej walce z chorobą, poruszyła cały kraj. Legendarny polski artysta spoczął na cmentarzu w Grotnikach, gdzie mieszkał przez ostatnie trzydzieści lat. Przy grobie piosenkarza wciąż gromadzą się jego fani. To, co zastał tam jeden z reporterów, wzrusza do łez.

Krzysztof Krawczyk został pochowany w Grotnikach Źródło: akpa