Zgody między Kariną a Aldoną nie widać. "Straszny hejt"

"Niby byliśmy pogodzone. Zrobiłam z Kariną live'a na moim koncie i było wszystko w porządku. A potem Karina zaprosiła mnie do siebie na okienko na live'a i był straszny hejt na mnie. Ona nie reagowała. Wręcz się śmiała z tego, że ludzie mnie obrażają. Było jej to na rękę. Sama powiedziała, że skoro ma gify to niech mnie hejtują, jej to nie przeszkadza. Ludzie mnie obrażali, a ona się śmiała z tego. Strasznie perfidnie mnie potraktowała" - czytamy w Telemagazynie.