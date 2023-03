Tak wyszła od fryzjera. To jedno z najmodniejszych cięć na wiosnę

Gdyby stworzyć listę kobiet o najpiękniejszych włosach świata, z pewnością zajęłaby miejsce w samej czołówce. Bujne, uniesione od nasady i wpadające w ciepły, rdzawy odcień brązu — stanowią marzenie wielu kobiet. Zatem po co zmieniać coś, co wygląda doskonale? Otóż wiosenne powietrze przynosi potrzebę zmiany — także tej widocznej w lustrze. A zmiana to pewnego rodzaju ruch, którego każdy od czasu do czasu potrzebuje dla lepszego samopoczucia. Także Julia Roberts na fotelu u fryzjera.