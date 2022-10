Taki płaszcz to niekwestionowany hit sezonu. Lewandowska i Wieniawa nie mogą się oprzeć

Moda lubi się powtarzać. Doskonale obrazują to trendy na jesień 2022, w których króluje skórzany płaszcz. Model powrócił w wielkim stylu po niespełna 20 latach, kiedy to panował szał na serię "Matrix" i charakterystyczne ubrania, w których chodzili jej bohaterowie. Lecz teraz nie ograniczamy się jedynie do głębokiej czerni. Anna Lewandowska i Julia Wieniawa już uzupełniły swoje garderoby o to modne okrycie wierzchnie.