Pokaż mi swoje oczy, a powiem ci, kim jesteś. Co mówi o nas kolor tęczówki?

Co badania powiedziały o niebieskookich? Zgromadzone materiały wykazały, że tym osobom trudniej jest zawierać znajomości, wolą trzymać się na dystans. Mają też skłonności do rywalizacji. W tym miejscu warto przywołać coś, co zauważyła inna grupa ekspertów w 2005 roku. Specjaliści stwierdzili wówczas, że dzieci o niebieskich oczach nie wykazywały się tak dużą otwartością na nowe znajomości z rówieśnikami, co dzieci o brązowych tęczówkach.