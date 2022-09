Takie zdjęcia to rzadkość. Pokazują całą prawdę o pogrzebie królowej Elżbiety II

Pogrzeb królowej Elżbiety II to jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych ostatnich lat. Brytyjska monarchini zmarła 8 września 2022 roku w Zamku Balmoral w Szkocji. Trumnę z jej ciałem przewieziono najpierw do Edynburga, a następnie do Londynu. Pogrzeb odbył się 19 września w Opactwie Westminsterskim i "ściągnął" do Wielkiej Brytanii prawdziwe tłumy. W Londynie pojawiło się setki tysięcy turystów.