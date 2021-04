Takim autem jeździ Agnieszka Woźniak-Starak. Co za model

Agnieszka Woźniak-Starak zadała ostatnio szyku, podjeżdżając pod studio "Dzień dobry TVN" czerwonym cackiem. Nie było to jednak żadne Ferrari ani Lexus. Prezenterka przyjechała do pracy prawdziwym polskim klasykiem - Fiatem 500. Za taką maszyną obejrzał się bez wątpienia każdy fan motoryzacji, jak i historii. Cóż, nostalgiczna łezka kręci się w oku!

Niepozorny fiacik

I choć Fiat 500 nie należy do największych aut, to nawet Agnieszka Woźniak-Starak, która może się pochwalić wzrostem modelki (ma 178 centymetrów wzrostu), doskonale się w nim czuje. Cóż, nad polskim klasykiem można się chyba zachwycać bez końca. No i trzeba przyznać, że taki model wyjątkowo pasuje do prezenterki. Zwłaszcza że Woźniak-Starak często podkreślała, że wielkomiejski klimat wcale nie jest jej najbliższy.