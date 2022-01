Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski na egzotycznych wakacjach. Aktorka zaszalała z fryzurą

Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski należą do gwiazd, które bardzo dbają o prywatność swoją i rodziny. Na ich profilach w mediach społecznościowych znajdują się przede wszystkim posty związane z ich życiem zawodowym. Od czasu do czasu zdarza im się jednak publikować zdjęcia chwil spędzanych w gronie najbliższych. Aktorzy dopilnowują wtedy, by na żadnym z nich nie było widać twarzy ich dzieci.