Tamara Gonzales Perea odeszła z TVP. Jej obecna działalność budzi kontrowersje

Rape to tzw. szamańska tabaka, którą, jak się okazuje, przyjmuje Perea. Swoim obserwatorom radzi, by porcja miała mniej więcej wielkość ziarnka grochu (po pół do każdej dziurki nosa), ale "można też przyjmować mniej lub więcej w zależności od indywidualnej wrażliwości i potrzeb".