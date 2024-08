Kto złoży, ten zapłaci mniej za prąd. Lista uprawnionych

Od 1 lipca obowiązują nowe ceny za prąd. Zapłacimy od 30 do nawet 80 proc . więcej niż w poprzednich latach. Wzrost cen za energię najmocniej uderza w osoby o najniższych dochodach. W ramach pomocy wprowadzono bon energetyczny. To jednorazowe świadczenie pieniężne, które można przeznaczyć wyłącznie na opłaty za prąd. Kto może się o niego ubiegać? Gdzie złożyć wniosek?

W związku z tak drastyczną podwyżką rząd wprowadził bon energetyczny. Jest to jednorazowe świadczenie przysługujące gospodarstwom domowym, w których przeciętny dochód w 2023 roku nie przekroczył 2500 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, a wieloosobowych 1700 zł na głowę.

Wnioski można składać od 1 sierpnia. Można zrobić to za pośrednictwem ePUAP bądź aplikacji mObywatel . Osoby starsze bądź nieposiadające komputera czy komórki mogą złożyć go w najbliższej placówce pocztowej.

Co istotne, o przyznanie bonu mogą ubiegać się także osoby, które przekroczyły próg dochodowy. Tak jak w przypadku "trzynastki" obowiązuje tu zasada "złotówka za złotówkę".

