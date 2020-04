Tatiana Okupnik opowiada o pierwszym porodzie. "Byłam rozerwana. Nie mogłam się schylić, żeby się umyć"

Niestety, sprawy przebrały bardzo niekorzystny obrót. – Lekarka mówiła mi o metodzie masażu krocza. Mówimy tu o fazie parcia, po to, żeby kobieta nie popękała. Poczytałam na ten temat i wydawało mi się to wszystko logiczne – relacjonowała.

Najgorsze było to, że Polce nic nie pomagało. Wciąż czuła ból, dodatkowo przez cały czas masowano jej krocze. – Dwie kobiety rozciągały mnie na boki przez pięć godzin. Pod koniec jedna z pielęgniarek zapytała: "what the k… mać means?". Przeklinałam we wszystkich językach, które znam – przyznała. W końcu lekarz podjął decyzję o cesarskim cięciu. Okupnik ulżyło. Tymczasem na sali operacyjnej dowiedziała się, że będą musieli ją uśpić, bo wciąż ma czucie. Jej mąż musiał podpisać dokumenty, że zgadza się na narkozę.