Te ćwiczenia na biust są niezawodne. W mig zobaczysz różnicę

Ćwiczenia na jędrny biust z hantlami. Efekt będzie niewiarygodny

Innym skutecznym ćwiczeniem będzie wiosłowanie w desce. Pozwoli ono zaangażować mięśnie potrzebne do utrzymania prawidłowej postawy – a więc tym samym wpłynie pozytywnie na ujędrnienie piersi. Do tego ćwiczenia przydadzą się hantle. Musimy ułożyć się w prostej linii, w pozycji podobnej do pompek, dłonie położyć na hantlach, które ustawione są trochę szerzej niż barki. Próbujemy utrzymać nieruchomy tułów, a następnie unosimy jedną hantlę do klatki i utrzymujemy na chwilę. Wracamy do pozycji wyjściowej i powtarzamy ćwiczenie z drugą ręką.