Te "magiczne" buty w stylu Sylwii Bomby będą hitem wiosny 2023. Dlaczego?

Zastanawiasz się, jakie buty sprawić sobie z myślą o stylizacjach na wiosnę 2023? Niezależnie od tego, czy szukasz obuwia na wesele, czy do do biura, jeden model szczególnie powinien cię zainteresować: to klasyczne szpilki w odcieniu nude, czyli cielistym. Działają jak magiczna różdżka: jeśli odpowiednio dopasujesz ich kolor do swojej karnacji, optycznie wydłużą i wysmuklą twoje nogi. Co więcej, z powodzeniem uzupełnią nie tylko klasyczne zestawy z ołówkową spódnicą i białą bluzką koszulową, ale też najbardziej spektakularne, imprezowe kreacje. Zobacz, jak nosi je Sylwia Bomba i inne gwiazdy.