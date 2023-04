Te prace trzeba wykonać w ogrodzie w kwietniu. O jednej mało kto pamięta

Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. To przysłowie doskonale oddaje pogodę w kwietniu. Jednego dnia jest zimno, kolejnego pada śnieg, a chwilę później wychodzi słońce, a temperatura sięga prawie 20 stopni Celsjusza. Mimo to kwiecień to moment intensywnych prac w ogrodzie. W tym miesiącu musisz skupić się głównie na kwiatach i warzywach strączkowych.