Te rasy są podatne na udar cieplny. Jedną Polacy szczególnie uwielbiają

Internauci podziękowali lekarce za nagranie. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, w których użytkownicy dzielili się swoimi doświadczeniami. "Widziałem, jak ludzie chodzili z chow chow w 30-stopniowym upale, to okrutne" – napisała jedna z osób. "A co z husky, owczarkami niemieckimi i wieloma innymi?" - spytała inna. "To było osiem ras wskazanych w przeprowadzonym badaniu, ale wszystkie psy o grubszej sierści mają się w upale zdecydowanie gorzej" - odpowiedziała weterynarka.