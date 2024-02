Te rośliny przyciągają kleszcze. Lepiej się ich pozbyć

Które rośliny przyciągają kleszcze?

Cieplejsze dni zachęcają nas do odkrycia ramion czy nóg. Jeżeli wybieramy się jednak do lasu bądź w jakiekolwiek zielone tereny, powinniśmy uważać. To w tych miejscach jest najwięcej kleszczy, które tylko czyhają, by nas ugryźć. Podobnie jest w domowych ogrodach, w których prawdopodobnie mogą znajdować się rośliny, które je przyciągają.