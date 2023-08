Te znaki to najwięksi flirciarze. Lubią zaszaleć i złamać serce

Byka łatwo zauroczyć, trudniej zatrzymać

Byk to znak niezwykle kochliwy – jak przystało na kogoś, kto znajduje się pod stałą opieką Wenus, bogini miłości. Bardzo łatwo ulega zauroczeniu, czasami wystarczy mu sam uśmiech lub zalotne spojrzenie. Przedstawiciele tego znaku należą do niezwykle atrakcyjnych, mają też w sobie to ulotne coś, co przyciąga uwagę. Nic dziwnego, że cieszą się powodzeniem i w ciągu życia zakochują się wiele razy. Nie przeszkadzają im w tym przysięgi czy formalne związki. Byk zawsze jest gotowy na erotyczne przygody, w które chętnie się angażuje. Nie traktuje ich jednak poważnie, nie wchodzi w głębokie relacje. Lubi się bawić i korzystać z życia. Liczne romanse mogą być zmorą dla życiowego partnera Byka, którego jak najbardziej posiada i najczęściej wybiera, korzystając ze zdrowego rozsądku.