Tej nocy nie mogła spać. Włączyła telewizor i usłyszała słowo "wojna"

Wiera i jej córka nie czekały. Razem z chłopcem wsiadły do pociągu, choć nie wiedziały, co zrobią dalej, dokąd pojadą. I tak, jak standardowa podróż samochodem z Kijowa do Lwowa trwa ok. pięciu godzin, tej nocy pociąg do Lwowa jechał aż 16 godzin. Wiera oznajmia, że wszystkie światła były wyłączone. Ludzie stali ściśnięci. Dla niej było ważne tylko to, żeby wnuk mógł usiąść. Ludzie dzielili się wodą. Każdy brał po łyku, żeby wystarczyło. Nikt wtedy nie wiedział, ile potrwa podróż. Czy w ogóle dojadą do Lwowa.