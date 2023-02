Fenomen oporu Ukraińców. "Jedni robili rzeczy heroiczne, inni drobne, ale każda miała znaczenie"

Na pewno nie zaskoczyła mnie powszechna mobilizacja społeczna, bo proces ten śledzę już od 2013 r., kiedy doszło do protestów na Majdanie. Za to wcześniej sceptycznie odnosiłem się do badań, z których wynikało, że do 60 proc. Ukraińców jest gotowych do walki. Uważałem, że to rozważania czysto teoretyczne i jak przyjdzie co do czego, nie przełożą się na realne działania. Czas pokazał, że te deklaracje były prawdziwe.