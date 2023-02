Zostały w Ukrainie. Tak zmieniło się ich życie po 24 lutego 2022 roku

- Było potwornie głośno. Zdecydowaliśmy, że ruszamy na zachód. Nie mamy samochodu, transport publiczny nie działał. Wzięliśmy do ręki papierową mapę i pieszo ruszyliśmy 10 km do najbliższej stacji metra. Stamtąd chcieliśmy przesiąść się do innego środka lokomocji. Dotarcie do obecnego miejsca zamieszkania zajęło nad dwa dni. Noc spędziliśmy na podłodze przeładowanego pociągu - opowiada.