Telefon zaufania dla dzieci odcięty od rządowego dofinansowania. "Nie rozumiemy sytuacji"

"Tam w rządzie już rozum odjęło im do końca! Brak dofinansowania dla profesjonalnego telefonu zaufania dla dzieci to zło! Szczególnie teraz, gdy tysiące młodych osób są w kryzysie psychicznym i coraz więcej prób samobójczych i poważnych chorób. Chyba że to ich cynizm, bo jak zwykle kasa trafić ma dla "swoich" - vide historia z fundacją Auxiliun, egzorcystami i resortem Czarnka" - zauważa Nowacka.