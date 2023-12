Ten błąd powoduje, że sernik pęka. Uważaj, zanim otworzysz piekarnik

Przede wszystkim ważne jest, aby zwrócić uwagę na jakość składników. Ser twarogowy powinien być zmielony przez maszynkę do mięsa lub przeciśnięty przez praskę minimum trzy razy. Świeże jajka, śmietana oraz naturalny ser twarogowy to jednak nie wszystko, co uratuje sernik przed pękaniem.