Ten kolor włosów to hit na 2023. Odcień inspirowany herbatą z mlekiem łagodzi rysy twarzy

Milk tea hair – dla kogo?

Stonowany odcień blondu sprawdzi się u kobiet, które cenią naturalne koloryzacje. Włosy w kolorze herbaty z mlekiem świetnie współgrają ze słowiańską urodą, dlatego cieszą się dość dużą popularnością wśród Polek. Dobrze wyglądają zarówno na krótszych, jak i dłuższych włosach. Wielotonowa koloryzacja to bardzo dobry wybór dla pań, które narzekają na cienkie włosy. Refleksy rozświetlą fryzurę, a co najważniejsze - optycznie dodadzą jej objętości. Efekt wow gwarantowany. Herbaciany odcień blondu nie wymaga też specjalistycznej pielęgnacji, która zajmuje długie godziny. Wystarczy łagodny szampon do włosów farbowanych i odżywka ochładzająca kolor. Ten rodzaj koloryzacji sprawdzi się również w przypadku pierwszych siwych włosów - ukryjesz je bez konieczności farbowania wszystkich włosów.