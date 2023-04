Ten kolor zdominuje ulice. Tak Majka Jeżowska ubrała się do telewizji

Majka Jeżowska to kobieta z temperamentem i wyobraźnią. Inspirująca postać, która zaraża pozytywną energią, została zaproszona "na pogaduchy" do programu Krzysztofa Ibisza - "Demakijaż". Wokalistka, która często sięga po ekstrawagancję, tym razem przygotowała nieco łagodniejszą stylizację. Ale kolor jej kreacji rzucał się w oczy. To jeden z najmodniejszych odcieni wiosny i lata, który od samego patrzenia podnosi poziom endorfin.