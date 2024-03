Pożycz go od męża i wlej do pralki. Będzie jak nowa

Użyj tabletek do zmywarki

Innym sprawdzonym trikiem jest wyczyszczenie pralki za pomocą tabletek do zmywarki. Ten produkt odkazi brudny bęben, a dodatkowo sprawi, że ubrania odzyskają swoją świeżość. Jedną z tabletek wrzuć do bębna, zaś drugą umieść w przegródce na detergenty, np. w komorze na proszek do prania.