Ten owoc jest śmiertelnie niebezpieczny dla psa. Na pewno masz go w domu

Winogrona są niebezpieczne i toksyczne dla psów. Spożycie winogron, zarówno świeżych, jak i suszonych - w postaci rodzynek, przez psa może prowadzić do ostrych problemów z nerkami, w tym do ich niewydolności. Objawy zatrucia, które mogą się pojawić po spożyciu winogron czy rodzynek przez psa to: wymioty, biegunka, brak apetytu, osłabienie, i zwiększone pragnienie. – Te owoce zawierają kwas winowy, który uszkadza nerki. A jego skoncentrowana wersja jest dla twojego psiaka jeszcze gorsza. Są przypadki, gdzie zwierzęta umarły już po zjedzeniu pięciu rodzynek" – mówi dietetyk Michał Wrzosek.