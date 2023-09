Ten pies to bestia. Ekspert bije na alarm

Ranking popularności to zła wskazówka

Jak wszystko inne, rasy psów też podlegają pewnym modom i trendom. Bardzo popularne, zwłaszcza wśród celebrytów czy osób w inny sposób "aspirujących", są buldogi francuskie oraz mopsy. To rasy wyjątkowo chorowite psy, których posiadanie wiąże się z mnóstwem problemów i rosnącymi rachunkami za wizyty weterynarzy, jednak chętnych na ich posiadanie wciąż nie brakuje, bo z takim psem warto się pokazać. Nadal jednak są to zwierzaki miłe, towarzyskie i zwykle bardzo ułożone – oczywiście przy odrobinie wysiłku i treningu. Co innego rasy naprawdę niebezpieczne, których nie polecają specjaliści.