Ten Polak towarzyszy ukraińskiej armii. Pokazał "miasteczko zgliszczy"

"Żyję tak jak żołnierze. Wzięli mnie do batalionu, dostałem od nich mundur. Biorą mnie na akcję, jeśli nie jest to niebezpieczne. Czasem za bardzo mnie pilnują, co mnie drażni. Może i mają rację, bo na tej wojnie już sporo dziennikarzy zginęło. Rosjanie nie przejmują się, że na kamizelce z przodu i z tyłu mam wielki napis »PRESS«" - tłumaczył w wywiadzie dla Wirtualnych Mediów.