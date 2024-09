Ten polski produkt w Japonii jest hitem. Youtuberka wyjawia powody

Ai to Japonka, która od kilku lat mieszka w Polsce. Jej kanał na platformie YouTube posiada blisko 20 tys. subskrybentów. Ai nagrała wiele materiałów dotyczących polskiej kultury i społeczeństwa. Jedno z nagrań poświęciła jednak przybliżeniu Polakom, z czego ich ojczyzna słynie w Japonii. - Jak myślicie, z czego słynie Polska w Japonii? Prawdopodobnie większość Japończyków odpowiedziałaby tak: Lewandowski!". To, co opowiedziała dalej, może naprawdę zaskoczyć!