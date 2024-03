Ten trik sprawdzi się przed świętami. Okna będą błyszczeć

Dla wielu osób mycie okien to czynność, za którą zabierają się jedynie przed świętami. Nie jest to przyjemny obowiązek, zwłaszcza że po niektórych detergentach zostają brzydkie smugi. Ten sprawdzony patent sprawi jednak, że mycie okien będzie znacznie łatwiejsze.

Po zimie okna w mieszkaniu są zakurzone i brudne. Wpadające do pomieszczenia promienie słoneczne często tylko podkreślają widoczność smug. Zanim jednak zabierzesz się za ich mycie, należy sprawdzić prognozę pogody. Jeśli wybierzesz zły termin, być może kilka dni później ponownie będzie trzeba wyszorować okna.

Kiedy więc najlepiej je myć? Jaka jest idealna pora dnia? Okazuje się, że najlepiej zabrać się za usuwanie zabrudzeń z okien po południu, w dzień kiedy jest ciepło i lekko pochmurnie. Mocne słońce, spowoduje, że szybko powstaną nowe smugi. Warto też unikać wietrznej pogody i oczywiście deszczu. Przy czyszczeniu okien sprawdzi się również pewien prosty trik.

Sprawdzony patent na mycie okien

Pragniesz, aby okna były czyste przez długi czas? Jeśli tak, sięgnij po domowy patent z zastosowaniem gliceryny. Ten produkt tworzy na powierzchni okien cienką warstwę, która zapobiega przyczepianiu się brudu, dlatego też dzięki niemu szyby nie tylko będą lśnić, ale też na długo zachowają swój blask.

Wystarczy dodać do wiadra lub miski z wodą jedną łyżkę gliceryny. Jeśli nie mamy jej w domu, alternatywą mogą być płyn do płukania tkanin lub zimowy płyn do spryskiwaczy. Zarówno jeden, jak i drugi produkt zawierają glicerynę w swoim składzie.

Domowy przepis na płyn do mycia okien

Jeśli chcesz wypróbować inną metodę, możesz wykonać domowy środek do mycia okien. Potrzebujesz jedynie dwóch szklanek ciepłej wody, pół szklanki octu spirytusowego oraz kilku kropel mydła do mycia rąk lub płynu do naczyń.

Po połączeniu tych składników płyn przelewamy do butelki ze spryskiwaczem i nanosimy go na powierzchnię okien. Następnie przecieramy je szmatką lub gąbką. Na sam koniec, dla uzyskania lepszego efektu, warto przetrzeć szyby ściereczką z mikrofibry. Dzięki temu okna będą nieskazitelnie czyste i bez smug.

