Teresa Lipowska odpoczywa w Busku-Zdroju. Tak reagują na nią ludzie

"Często, gdy ktoś kulturalnie rozpocznie rozmowę, siadam z nim do kawy, ale czasami bywa i tak, że ktoś z daleka krzyczy «ja panią znam, pani Basiu». Lubują się w tym szczególnie kuracjuszki. Podbiegają i wtedy jestem przytrzymywana, gnieciona, dotykana, wręcz obmacywana. To są minusy popularności. Można się do tego przyzwyczaić, ale do pewnego stopnia" - powiedziała aktorka. Dodała jednak, że nie denerwuje się w takich sytuacjach.