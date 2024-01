Jest hitem w sieci. Kobiety robią mężom test obranej pomarańczy

Poproś partnera, by obrał dla ciebie pomarańczę

Na czym polega test? W podstawowej wersji chodzi o to, by poprosić swojego partnera o obranie dla nas pomarańczy. Ważne, by zrobić to w sytuacji, gdy sami sami moglibyśmy to zrobić – np. siedzimy razem przed telewizorem lub przy stole i nie pochłaniają nas żadne inne czynności.