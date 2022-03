Też czujesz lęk i niepokój myśląc o przyszłości? Najważniejsza jest jedna zasada

Obrazki, które codziennie widzimy w mediach są przerażające. Wiele osób zgłasza psychologom, że nie mogą spać w nocy, normalnie pracować i myśleć o przyszłości. Część osób mocno angażuje się w pomoc Ukraińcom i to ich napawa energią, a poczucie sprawczości daje ulgę i wytchnienie. Są też osoby, których lęk paraliżuje. Lecące na łeb na szyję ceny nie sprzyjają uczuciu pewności co do jutra. Psycholożka Julia Izmalkowa pisze, że to normalne i radzi, jak sobie radzić.