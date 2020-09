"The New York Times" chwali polskie pierogi. Podaje przepis ze znanego warszawskiego lokalu

Polskie pierogi zostały docenione przez znany amerykański magazyn, "The New York Times". W obszernym wpisie na Instagramie poświęconym uwielbianym przez wielu "ruskim" opisano, jak zrobić dobre pierogi i zdradzono, skąd wzięto przepis zaprezentowany na stronie magazynu.

O tym, że polskie pierogi ruskie znane są na całym świecie, nie trzeba nikogo przekonywać. Teraz docenił je także magazyn "The New York Times". W instagramowym wpisie poświęconym naszemu specjałowi zdradzono, skąd zaczerpnięto opublikowany na stronie przepis na doskonałe polskie pierogi. Co ciekawe, wcale nie pochodzi on z restauracji Magdy Gessler, a z warszawskiego baru mlecznego, w którym porcja ruskich kosztuje 10 zł.

Polskie pierogi docenione przez "The New York Times"

Pierogów ruskich chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Są niekwestionowanym symbolem polskiej kuchni i z pewnością każdy z nas je kiedyś jadł. Najlepsze przygotowują oczywiście mamy i babcie, ale według "The New York Timesa" pyszne są także te serwowane przez kultowy, warszawski lokal – Bar Mleczny "Prasowy".

"Pierogi od zawsze znajdują się w menu barów mlecznych, historycznych polskich restauracji, które kiedyś były socjalistycznymi stołówkami" – czytamy na profilu na Instagramie magazynu. "Ten przepis na pierogi ruskie nadziewane ziemniakami i serem pochodzi z Baru Prasowego, jednego z najsłynniejszych barów mlecznych w Warszawie. Tam pierogi wielkości pięści można zjeść nadziane grzybami, mięsem, szpinakiem i serem w dowolnej ilości i wielu kombinacjach" – informuje "The New York Times".

"Prasowy" to faktycznie iście kultowe miejsce dla warszawiaków. Powstał w 1956 roku, a na nowo, po remoncie, otworzył się w 2013. Oferta nieznacznie zmieniła się przez lata, jednak pierogi pozostają takie same. Dziś w ofercie znajduje się 10 rodzajów, w tym także te – ruskie smażone – proponowane przez "The New York Times". Danie w lokalu przy Marszałkowskiej można zjeść codziennie. Kosztuje 10,99 zł.

"Te pierogi można zrobić z pomocą kuchennych stempli (w Polsce do wycinania pierogów zazwyczaj używamy szklanki i prawdopodobnie o to chodziło autorowi – red). Dobrze byłoby do stworzenia receptury użyć oryginalnego, polskiego twarogu" – radzi "The New York Times".

"Zachowaj cierpliwość przy lepieniu pierwszych kilku pierogów. Uszczelnienie nadzienia w pierogu wymaga pewnej praktyki, ale jest to naprawdę przyjemne. Pierogi można zjeść zaraz po ugotowaniu lub usmażyć na maśle do chrupkości i podawać z lekkim polskim barszczem" – informuje amerykański magazyn.

Pod wpisem "The New York Timesa" pojawiło się mnóstwo komentarzy osób zachwyconych polskim specjałem. "Doskonałe danie, najlepsze są z polską, kwaśną śmietaną", "Przepyszne, ten przepis jest doskonały" – piszą internauci.

