Thylane Blondeau skończyła 19 lat. Najpiękniejsza dziewczynka świata wciąż zachwyca urodą

Thylane Blondeau przyszła na świat 5 kwietnia 2001 roku w Aix-en-Provence we Francji. To udział w pokazie słynnego projektanta Jeana Paula Gaultiera sprawił, że czteroletnim wówczas dzieckiem zaczęły interesować się media. Jej kariera natychmiast nabrała tempa. O zlecenia zadbała jej matka, Veronika Loubry.

Thylane Blondeau tworzy własną markę odzieżową

Z wyzywających fotografii tłumaczyła się również matka dziewczynki. - "Vogue" zaprosił nas na sesję do specjalnego numeru z udziałem dzieci. Wystrojone dziewczynki przez dwa dni świetnie się bawiły jako modelki. Byłam tam, tak jak inne mamy, ale nie pozwolono nam obejrzeć zdjęć przed ich publikacją. Nie można więc mnie oskarżać, że na to pozwoliłam. Propozycja wyszła od jednego z najbardziej prestiżowych pism na świecie. Nie wierzę, by jakikolwiek rodzic, będąc na moim miejscu, pomyślał: to może być niebezpieczne – tłumaczyła Veronika Loubry cytowana przez "Telemagazyn".