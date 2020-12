Tina Turner dzieli się przepisem na szczęście. Co sprawia radość wokalistce?

Tina Turner niedawno skończyła 81 lat. Teraz chwali się wydaniem swojej najnowszej książki "Happiness Becomes You". W ciągu całego swojego życia wokalistka przeszła wiele perturbacji, ale na szczęście wyszła z wszystkich problemów obronną ręką. W swojej nowej publikacji Turner wyznaje, że przyzwyczaiła się do cierpienia, ponieważ czuje, że nie ma innego wyjścia.

Tina Turner podzieliła się swoimi spostrzeżeniami. (Getty Images)