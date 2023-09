To była wielka miłość. Po latach wyjawiła, jaki był w sypialni

Gwyneth Paltrow jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek na świecie. Wzrost jej popularności nastąpił w latach 90. ubiegłego wieku. To właśnie wówczas poznała swoją pierwszą wielką miłość. Brada Pitta spotkała na planie "Siedem" Davida Finchera. Była pewna, że to ten jedyny do momentu, gdy padło ważne pytanie...