To danie można jeść do woli i cały czas chudnąć

Jak zatem powinna wyglądać tygodniowa dieta kapuściana?

Dzień 3 .: zupa, owoce - ok. 0,5 kg oraz ok 70 dag warzyw. Należy jednak pamiętać, żeby nie jeść owoców i warzyw, które są "zabronione" w 1. i 2. dniu

Dzień 6 .: zupa, ok 0,25 dag duszonego fileta z mintaja, do fileta dodajemy pół łyżeczki oleju. Można zjeść tego dnia ok 0,5 kg zielonych warzyw.

Przepis na zupę kapuścianą

Kapustę należy poszatkować, wrzucić do garnka. Następnie dodać do niej przyprawy i kostkę bulionową. Przygotowane składniki trzeba zalać wodą i gotować pod przykryciem na średnim ogniu ok. 15 minut. Pomidory należy lekko naciąć, przelać wrzątkiem, obrać ze skórki i pokroić. Z papryki trzeba usunąć nasiona, następnie pokroić ją w kostkę. Seler umyć i poszatkować, cebulę obrać i pokroić w piórka. Przygotowane warzywa dodać do gotującej się kapusty i gotować na małym ogniu kolejne 15 minut.